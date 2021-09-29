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Сатановский указал три региона, где США открыто ведут подготовку к войне против РФ

Сатановский указал три региона, где США открыто ведут подготовку к войне против РФ

Сатановский указал три региона, где США открыто ведут подготовку к войне против РФ Александр КириловРоссийский политолог, востоковед Евгений Сатановский указал на три региона, где Соединённые штаты открыто ведут подготовку к войне против России.

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