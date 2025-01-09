Кедми: США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их скоро ждёт

Boris Borisov

Насколько я помню он всегда поделу ругал Россию и , хвалил честно и прямо Россию. Но ВСЕГДА был за Израиль.Всегда. Непонятно почему ждёте от него , что он станет патриотом России, таким же, как ВЫ !? Он зарубежный политолог, а не ваш сват и брат!