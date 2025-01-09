Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад объяснил, почему США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их ждет.
Кедми: США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их скоро ждёт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Хватит стрелки от Америки на нас переводить.Езжай в Амнрику и сдохни среди негров)
Ответить
9 час.
Андрей Пищулин
Чего опять перекрасился? В РОССИЮ,за баблом хочет?
Ответить
9 час.
Boris Borisov
Насколько я помню он всегда поделу ругал Россию и , хвалил честно и прямо Россию. Но ВСЕГДА был за Израиль.Всегда. Непонятно почему ждёте от него , что он станет патриотом России, таким же, как ВЫ !? Он зарубежный политолог, а не ваш сват и брат!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии