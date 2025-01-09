Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

621 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Насколько я помню он всегда поделу ругал Россию  и , хвалил честно и прямо Россию. Но ВСЕГДА был за Израиль.Всегда. Н...Кедми: США и Евро...
  • Андрей Пищулин
    Чего опять перекрасился? В РОССИЮ,за баблом хочет?Кедми: США и Евро...
  • Eduard
    Хватит стрелки от Америки на нас переводить.Езжай в Амнрику и сдохни среди негров)Кедми: США и Евро...

Кедми: США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их скоро ждёт

Кедми: США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их скоро ждёт

Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад объяснил, почему США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их ждет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Хватит стрелки от Америки на нас переводить.Езжай в Амнрику и сдохни среди негров)
Ответить
9 час.
Андрей Пищулин
Чего опять перекрасился? В РОССИЮ,за баблом хочет?
Ответить
9 час.
Boris Borisov
Насколько я помню он всегда поделу ругал Россию  и , хвалил честно и прямо Россию. Но ВСЕГДА был за Израиль.Всегда. Непонятно почему  ждёте от него , что он станет патриотом России, таким же, как  ВЫ !? Он зарубежный политолог, а не ваш сват и брат!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх