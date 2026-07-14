Офицер ВСУ: если русские войдут в Доброполье, то оттуда их уже не выбить Российские войска обходят Доброполье с флангов, у ВСУ не хватает сил и средств уд.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Офицер ВСУ: если русские войдут в Доброполье, то оттуда их уже не выбить Российские войска обходят Доброполье с флангов, у ВСУ не хватает сил и средств уд.
Свежие комментарии