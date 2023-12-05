Депутат – о бюджете на 2024 год: «Он ориентирован на повышение доходов молодых семей»

Госбюджет на 2024 год – тема, активно обсуждаемая в публичном пространстве в последние дни. Однако, помимо критики или похвалы в его адрес, стоит подчеркнуть, что существенным нововведением является удвоение единого пособия при рождении ребенка, которое с 1 января 2024 года достигнет 20 000 леев.