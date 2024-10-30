На смерть Альфреда Илла

Сергей Климов 30 октября 2024 г. Никогда не думал, что пьесы, оперетты, фильмы реальны. Казалось бы, в них автор всё максимально преувеличивает, сжимает во времени, чтобы произведение было интересным, запомнилось зрителям и они наградили бы его аншлагами и аплодисментами.