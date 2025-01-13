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Владелец танкера «Волгонефть-212» нарушал морское законодательство в 2019 году

Владелец танкера «Волгонефть-212» нарушал морское законодательство в 2019 году

Летом 2019 года ООО «Кама Шиппинг», компания-владелец танкера «Волгонефть-212», нарушила морское законодательство при перевозке опасных грузов.

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Комментарии
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АндрейБорков
А почему не рассматривается версия о ТЕРРОРИЗМЕ и пособничестве врагу(Укро-НАТО) со стороны как владельца этой компании, так и капитанов этих ложкомоек? То, что произошло после крушения этих наливашек сопостовимо по последствиям и ущербу с очень крупным террористическим актом! Сколько сил, средств и затрат понесла и еще понесет РФ, что бы ликвидировать последствия разливов МАЗУТА. Это даже не нефть, с нефтью было бы несколько проще, она как и говно, не тонет, то есть разлив нефти можно локализовать на поверхности воды, согнать теми же бонами и начать сбор. МАЗУТ же частично тонет, оседает на дне(песок, камни и т.д.), а это сильно затрудняет его сбор и очистку акваторий! Об этих свойствах МАЗУТА знали и капитаны этих танкеров-ложкомоек, знали они и то, что мореходность у этих &quot;река-море&quot; очень ограничена, что не предназначены они для плавания в морских условиях, но поперлись не укрываться от шторма в рекомендованных районах и закрытых акваториях, а пошли в 7-ми бальный шторм! Ошибкой судовождения это назвать ни как нельзя, это ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОСОЗНАННЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ. Не удивлюсь, если выясниться, что к организации этих &quot;аварий&quot; приложили руку СБУ, МИ-6 и другие кураторы хохляцких спецслужб.
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