Владелец танкера «Волгонефть-212» нарушал морское законодательство в 2019 году

АндрейБорков

А почему не рассматривается версия о ТЕРРОРИЗМЕ и пособничестве врагу(Укро-НАТО) со стороны как владельца этой компании, так и капитанов этих ложкомоек? То, что произошло после крушения этих наливашек сопостовимо по последствиям и ущербу с очень крупным террористическим актом! Сколько сил, средств и затрат понесла и еще понесет РФ, что бы ликвидировать последствия разливов МАЗУТА. Это даже не нефть, с нефтью было бы несколько проще, она как и говно, не тонет, то есть разлив нефти можно локализовать на поверхности воды, согнать теми же бонами и начать сбор. МАЗУТ же частично тонет, оседает на дне(песок, камни и т.д.), а это сильно затрудняет его сбор и очистку акваторий! Об этих свойствах МАЗУТА знали и капитаны этих танкеров-ложкомоек, знали они и то, что мореходность у этих "река-море" очень ограничена, что не предназначены они для плавания в морских условиях, но поперлись не укрываться от шторма в рекомендованных районах и закрытых акваториях, а пошли в 7-ми бальный шторм! Ошибкой судовождения это назвать ни как нельзя, это ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОСОЗНАННЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ. Не удивлюсь, если выясниться, что к организации этих "аварий" приложили руку СБУ, МИ-6 и другие кураторы хохляцких спецслужб.