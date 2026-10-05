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Алена Кравец вернула приемную дочь в детдом — теперь в 46 лет она впервые станет мамой

Модель и телеведущая Алена Кравец в 46 лет впервые станет мамой. О беременности она сообщила сама — и говорит об этом не как об очередной светской новости, а как о награде за пережитое.

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