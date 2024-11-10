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Малайзия получила приглашение стать партнёром БРИКС

Малайзия получила приглашение стать партнёром БРИКС

Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнёра. Об этом сообщил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай, уточнив, что официальное предложение было отправлено министру иностранных дел страны Мохамаду Хасану.

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