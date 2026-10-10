На 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» судья Никита Новиков поступил правильно, показав красную карточку вратарю гостей Александру Максименко и удалив его с поля.
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