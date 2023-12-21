Иван Носков принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Накануне Нового года Дзержинск присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этом году ее организаторами выступают всероссийский проект «Мечтай со мной» и российское движение детей и молодежи «Движение первых».
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