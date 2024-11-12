Видео: китайская армия высадила стаю боевых робопсов

Десантирование китайских боевых роботов-собак / © 9gag В мае 2024 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во время совместных учений с Вооруженными силами Камбоджи впервые применила робопсов, оснащенных автоматическими винтовками QBZ-95.
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