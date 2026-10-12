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Спички - не игрушка

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Патрушев: Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря

Патрушев: Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря

Николай Патрушев заявил о подготовке Западом блокады Балтийского моря. Во время визита в Китай он сообщил, что Лондон и Брюссель уже прорабатывают планы по ограничению судоходства в регионе, а в Ла-Манше фиксируются попытки перехвата российских судов.

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