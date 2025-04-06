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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жак Вильнев о стратегии «Макларена»: «Они как будто делали все, чтобы не выиграть»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев, оценивая выступление «Макларена» на Гран-при Японии, выразил недоумение тактическими действиями команды на пит-стопа.

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