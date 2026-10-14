Archaeologists have found a shipwreck off the coast of Turkey dating back around 4,700 years, making it the oldest discovered in the world.
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