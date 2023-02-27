Молдавская гимнастка завоевала серебряную медаль на турнире в Эстонии

Гимнастка Яна Караман завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и четвертое место в упражнении с мячом на международных соревнованиях по художественной гимнастике Гран-при Miss Valentine, которые проходили в Тарту, Эстония, 22-26 февраля.
Гимнастка Яна Караман завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и четвертое место в упражнении с мячом на международных соревнованиях по художественной гимнастике Гран-при Miss Valentine, которые проходили в Тарту, Эстония, 22-26 февраля.
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