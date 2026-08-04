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Порядок, государство

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Андрей Храпов принял участие в очередном заседании российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере

Андрей Храпов принял участие в очередном заседании российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере

В городе Москве состоялось очередное заседание российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере под председательством заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Андрея Храпова и первого заместителя Министра внутренних дел Республики Узбекистан — начальника Оперативно-розыскного департамента МВД Республики Узбекистан генерал-майора Ботира Кудратходжаева.

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