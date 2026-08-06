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ФедералПресс

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Китайский нефтяной гигант нарастил закупки российской нефти с Дальнего Востока

Китайский нефтяной гигант нарастил закупки российской нефти с Дальнего Востока

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Крупнейший в мире нефтепереработчик – китайская государственная корпорация Sinopec – значительно увеличила объемы импорта российской нефтяной смеси ESPO с Дальнего Востока.

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