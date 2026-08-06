Китайский нефтяной гигант нарастил закупки российской нефти с Дальнего Востока

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Крупнейший в мире нефтепереработчик – китайская государственная корпорация Sinopec – значительно увеличила объемы импорта российской нефтяной смеси ESPO с Дальнего Востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии