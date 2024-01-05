9 вещей, о которых можно врать детям и не стыдиться

Ничего хорошего во вранье нет, только вот к суровой правде маленький человек обычно не готов. А это значит, что иногда родителям стоит проявить изрядную изобретательность, чтобы выйти из неудобной ситуации.
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