© Belkin Alexey/Global Look PressАмериканский журналист Кристофер Хелали приступил к службе в зоне специальной военной операции (СВО).
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