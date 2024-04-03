В мобильном приложении «Авито» открылся «Авито Молл»

Сервис объявлений «Авито» создал раздел «Авито Молл», на котором будут продаваться новые и «как новые» (без следов эксплуатации) товары от крупных и частных продавцов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
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