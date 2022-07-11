Мировое обозрение

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Сразу двое детей за один день потерялись на Алаколе

Сразу двое детей за один день потерялись на Алаколе

Накануне, 10 июля, спасатели из Жетысуской области получили сразу два сообщения о пропаже детей. О том, как их искали, рассказывается на .

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