Ласицкене — о нейтральном статусе: все знали, что у нас нет другого выхода

ВП

Вахтанг Плоскогубцев

Там уже определён угол в градусах, под которым Ласицкене и ей подобные будут обязаны прогибаться перед Гражданами Мира? Этот угол увеличился по сравнению с прошлыми годами или нашим нейтральным амёбам демократически разрешат нагибаться под прежним, небольшим углом? Суперзаслуженный Великий Мастер Спорта по прогибанию г-н Губерниев уже провёл мастер-класс среди не до конца зависимых, но очень нейтральных спортсменов одной очень гордой страны?