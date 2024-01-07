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Ласицкене — о нейтральном статусе: все знали, что у нас нет другого выхода

Ласицкене — о нейтральном статусе: все знали, что у нас нет другого выхода

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

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Комментарии
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ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Там уже определён угол в градусах, под которым Ласицкене и ей подобные будут обязаны прогибаться перед Гражданами Мира? Этот угол увеличился по сравнению с прошлыми годами или нашим нейтральным амёбам демократически разрешат нагибаться под прежним, небольшим углом? Суперзаслуженный Великий Мастер Спорта по прогибанию г-н Губерниев уже провёл мастер-класс среди не до конца зависимых, но очень нейтральных спортсменов одной очень гордой страны?
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