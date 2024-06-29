Анализ крови на холестерин: важный шаг к здоровому сердцу

Холестерин – это жироподобное вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Однако его повышенный уровень в крови может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт.
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