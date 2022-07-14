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Сегодня World Athletics в очередной раз рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики

Сегодня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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