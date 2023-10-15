В США возмутились «безумной неблагодарностью» Зеленского

Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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