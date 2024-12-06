Вашингтон совершил большую ошибку: Москва готова прибегнуть к военному решению в Сирии

Нынешние события в Сирии — это «возмездие» США за конфликт на Украине, пишет Al Jazeera. Однако, по мнению автора, Вашингтон неверно оценил позицию Кремля: Москва более чем готова отстаивать свои региональные интересы, в том числе военным путем.