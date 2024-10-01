На рынке Республики Молдова появятся 17 новых лекарств. Решение было принято 30 сентября 2024 года членами Комиссии по лекарственным средствам Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям, которые разрешили в общей сложности 33 лекарственных препарата.