На рынке Республики Молдова появятся 17 новых лекарств. Решение было принято 30 сентября 2024 года членами Комиссии по лекарственным средствам Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям, которые разрешили в общей сложности 33 лекарственных препарата.
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