Пишут, что задержанного в Бриташке бывшего губернатора Севастополя Д.Овсянникова могут выдать Украине, дабы показательно осудить по сепаратистским статьям: По сему случаю некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, в частности, переможники, скачут, ржут и кричат: "А-ха-ха, так ему и надо, никто по нём плакать не будет!"А я считаю, что тут надо не скакать и не веселиться, а задать неприятные, но необходимые вопросы, как-то: Как же он служил в очистке Как же его избрали губернатором, причём не абы где, а в Севастополе? Как этого гражданина, являющегося носителем государственной тайны, вообще выпустили за границу? Где был товарищ майор? Он вообще существует, этот тащмайор? А сколько у нас вообще предателей наверху, а?Кстати о предателях.
Над кем смеётесь?
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Если он действительно имел дела с закрытыми предприятиями под покровительством Мантурова, значит много чего секретного знает. Жаль,такой кадр мог быть ценным советником в АП, сколько разного мог насоветовать! Теперь будет советы недружественным людям давать. Кто ж его за границу выпустил? Нехорошо-то как
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Коррупция всё сводит на нет.
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
иностранной разведки что бы шкуру сберечь запоет как петушок все что знает и что не знает будет им вылаживать.не пора ли смертную казнь вводить изменникам родины. хватит прощать.
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5 час.
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