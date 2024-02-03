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Над кем смеётесь?

Над кем смеётесь?

 Пишут,  что   задержанного  в  Бриташке   бывшего     губернатора    Севастополя   Д.Овсянникова  могут  выдать   Украине,  дабы     показательно осудить  по  сепаратистским   статьям: По  сему   случаю  некоторые    товарищи,  которые  нам   совсем  не товарищи,  в  частности,  переможники,  скачут,   ржут  и    кричат: "А-ха-ха,  так  ему  и  надо,    никто  по   нём  плакать  не  будет!"А  я  считаю,    что  тут   надо  не  скакать и  не  веселиться,   а    задать    неприятные,  но    необходимые  вопросы,  как-то: Как  же   он    служил  в  очистке Как  же   его  избрали   губернатором,  причём  не  абы   где, а  в  Севастополе? Как  этого  гражданина,   являющегося    носителем   государственной  тайны,   вообще  выпустили    за  границу? Где  был  товарищ   майор?   Он  вообще  существует,  этот  тащмайор?   А  сколько    у  нас   вообще     предателей  наверху, а?Кстати   о  предателях.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Если он действительно имел дела с закрытыми предприятиями под покровительством Мантурова, значит много чего секретного знает. Жаль,такой кадр мог быть ценным советником в АП, сколько разного мог насоветовать! Теперь будет советы недружественным людям давать. Кто ж его за границу выпустил? Нехорошо-то как
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