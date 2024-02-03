Над кем смеётесь?

Пишут, что задержанного в Бриташке бывшего губернатора Севастополя Д.Овсянникова могут выдать Украине, дабы показательно осудить по сепаратистским статьям: По сему случаю некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, в частности, переможники, скачут, ржут и кричат: "А-ха-ха, так ему и надо, никто по нём плакать не будет!"А я считаю, что тут надо не скакать и не веселиться, а задать неприятные, но необходимые вопросы, как-то: Как же он служил в очистке Как же его избрали губернатором, причём не абы где, а в Севастополе? Как этого гражданина, являющегося носителем государственной тайны, вообще выпустили за границу? Где был товарищ майор? Он вообще существует, этот тащмайор? А сколько у нас вообще предателей наверху, а?Кстати о предателях.