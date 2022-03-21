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Российские оллигархи в Лондоне бедствуют

Российские оллигархи в Лондоне бедствуют

  Михаил Дмитриев, издание КОНТ Завыли, бедолажки, что в одном из лондонских домов одного из российских олигархов (воров) сквоттеры поселились, а деткам другого олигарха нет никакой возможности пользоваться банковской картой, так как папкины активы заморозили, бедные подростки, живущие в лондонском mansion под присмотром пятидесятилетней еврейской русской женщины Наташи, которая служит этой семейке в качестве concierge manager (или привратницы-уборщицы по-нашему, по русско-еврейски), вынуждены занимать у привратницы деньги, так как картой воспользоваться не могут.

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