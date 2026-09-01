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ОАЭ объявили о повышении розничных цен на топливо с 1 сентября 2026 года

ОАЭ объявили о повышении розничных цен на топливо с 1 сентября 2026 года

Комитет по ценам на топливо Объединенных Арабских Эмиратов (UAE Fuel Price Committee) утвердил новые розничные тарифы на бензин и дизельное топливо, вступившие в силу 1 сентября 2026 года.

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