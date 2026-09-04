Стало известно, какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты в 2026 году

Вслед за математикой и компьютерными науками наиболее заметно вырос интерес к биотехническим системам и технологиям Математика и компьютерные науки стали лидерами по росту числа поступивших в российские вузы в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым