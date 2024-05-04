Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Герой РФ Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных

Герой РФ Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных

Награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда» подполковник Анатолий Сысоев рассказал, как понтонно-переправочные подразделения осуществляли эвакуацию мирных граждан и переброску подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции.

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