Герой РФ Сысоев рассказал, как его подразделение эвакуировало мирных

Награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда» подполковник Анатолий Сысоев рассказал, как понтонно-переправочные подразделения осуществляли эвакуацию мирных граждан и переброску подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии