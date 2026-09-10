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МОСИНФОРМ

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Историю Парка Горького покажут в документально-художественном фильме «Вечный сад»

Историю Парка Горького покажут в документально-художественном фильме «Вечный сад»

К 100-летию Парка Горького, которое Москва отметит в 2028 году, зрителям представят документально-художественный фильм «Вечный сад».

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