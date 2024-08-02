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"Пусть Евромусорка платит". Американцы отказались финансировать Украину. Результаты опросов поражают

"Пусть Евромусорка платит". Американцы отказались финансировать Украину. Результаты опросов поражают

© AP Photo / Eric Gay Все меньше граждан США поддерживают программу спонсирования Киева, пишет Breitbart со ссылкой на результаты соцопросов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Статья ни о чем. Желаемое выдается за действительное. Из опрошенных америкосов за поддержку УкРуины 48%, против поддержки 49%. Это не мнение америкосов, а мнение только части америкосов, которую опросили. Не надо забывать, что в США образование намного &quot;эффективнее&quot; чем пока даже у нас. Что такое УкРуина и где это находится знают далеко не все опрошенные америкосы! Что там происходит и из-за чего там все происходит, это вообще знают только единицы!!! Надо быть реалистами, а не фантастами. Америкосам, в подавляющем большинстве своем, вообще по херу и УкРуина и Гей-Ро-па и вообще все, что лично данного конкретного америкоса не касается. По этому не ННАДО ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОГО РЕСУРСА ЗАСЕРАТЬ МОЗГИ И ВТУЛЯТЬ СВЯКУЮ ЧУШЬ!
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