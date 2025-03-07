Сила в правде
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Сила в правде

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Самое время брать Сумскую область: "Спутники отключены, Зеленский в растерянности. Тогда будет у нас буферная зона" – эксперт

Самое время брать Сумскую область: "Спутники отключены, Зеленский в растерянности. Тогда будет у нас буферная зона" – эксперт

Этот регион Украины называют "пороховым" – здесь сосредоточены массовое производство боеприпасов для ВСУ и промышленные производства.

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