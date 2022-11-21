Косачев раскрыл условие для нормализации отношений Киева и Москвы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках интервью, которое он дал для сайта «Аргументы и факты», сделал заявление о том, что нормализация отношений между Киевом и Москвой может стать реальной только после смены власти на Украине.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках интервью, которое он дал для сайта «Аргументы и факты», сделал заявление о том, что нормализация отношений между Киевом и Москвой может стать реальной только после смены власти на Украине.
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