smi.today

4 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    А что, может быть по другому, чтобы внук генерала СС «тыкал» сыну народа-победителя???!!!В правительстве Ф...
  • Владимир Акулов
    Оккупировали  потому  ,  что  враги  там  в  данный  момент    сильнее  ...На  войне    ИСТИНА    у  того  ,  кто  си...Слуцкий призвал п...
  • Бендер Задунайский
    Секретное сообщен...

Косачев раскрыл условие для нормализации отношений Киева и Москвы

Косачев раскрыл условие для нормализации отношений Киева и Москвы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в рамках интервью, которое он дал для сайта «Аргументы и факты», сделал заявление о том, что нормализация отношений между Киевом и Москвой может стать реальной только после смены власти на Украине.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх