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ИИ для химической безопасности: Китай создает прозрачную экосистему

ИИ для химической безопасности: Китай создает прозрачную экосистему

Китай придает большое значение реализации Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) и углубляет инициативу «ИИ Плюс» для создания технологически оснащенной, многосторонней, прозрачной и заслуживающей доверия экосистемы искусственного интеллекта для реализации КХО, заявил главный промышленный регулятор страны.

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