12-летний гений воссоздал «луч смерти» Архимеда

Архимед — древнегреческий ученый и инженер, с именем которого связано огромное количество легенд. Одна из них гласит, что после изобретения рычага ему удалось в одиночку сдвинуть с места огромный корабль.
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