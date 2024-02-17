Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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12-летний гений воссоздал «луч смерти» Архимеда

12-летний гений воссоздал «луч смерти» Архимеда

Архимед — древнегреческий ученый и инженер, с именем которого связано огромное количество легенд. Одна из них гласит, что после изобретения рычага ему удалось в одиночку сдвинуть с места огромный корабль.

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