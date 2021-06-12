В Саратовской области члены движения «Юный друг полиции» присоединились к Всероссийской акции «Окна России»

Члены Общественного совета при ОМВД России по Марксовскому району вместе с членами отряда общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» из МОУ СОШ № 3 города Маркса приняли участие во Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России.
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