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В Саратовской области члены движения «Юный друг полиции» присоединились к Всероссийской акции «Окна России»

Члены Общественного совета при ОМВД России по Марксовскому району вместе с членами отряда общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» из МОУ СОШ № 3 города Маркса приняли участие во Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России.

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