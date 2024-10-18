Уничтожение в Курской области, как заявляется, танка ВСУ ракетой Х-БПЛА, запущенной разведывательно-ударным БПЛА «Орион».
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Уничтожение в Курской области, как заявляется, танка ВСУ ракетой Х-БПЛА, запущенной разведывательно-ударным БПЛА «Орион».
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