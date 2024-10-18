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  • Александр Широков
    Отследить судно с танками и попросить хуситов притопить. Ближайший путь-то на хохляндию через суэцкий канал...ВСУ получат австр...

Уничтожение в Курской области, как заявляется, танка ВСУ ракетой Х-БПЛА, запущенной разведывательно-ударным БПЛА «Орион».

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