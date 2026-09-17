Названы причины продления отключений горячей воды в Смоленске

«Уже включили подачу теплоносителя для порядка 80% многоквартирных домов и организаций Смоленска» Причиной продления отключений горячей воды на ряде улиц Смоленска стали порывы на сетях магистрального теплоснабжения.
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