Владимир Познер с женой и Светлана Бондарчук с мужем отдыхают в круизе по Японии

92-летний Владимир Познер снова отправился в круиз вместе со звёздными друзьями. На этот раз телеведущий с супругой Надеждой Соловьёвой, Светланой Бондарчук, её мужем Сергеем Харченко и другими участниками провели несколько дней в круизе по Японии.