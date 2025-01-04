В Помпеях нашли фрески с изображениями богатого праздничного стола

Колонный зал с фресками, обнаруженный в Помпеях / © Archaeological Park of Pompeii Исследователи рассмотрели на фресках кур, водоплавающих птиц, куропаток, диких кабанов и корзины, полные морепродуктов и рыбы.
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