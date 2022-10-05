В Новом Уренгое хирурга подозревают в мошенничестве

Новоуренгойский врач вымогал деньги у пациента за операцию, которая проводится бесплатно. После хирургического вмешательства, которое проводилось по полису ОСАГО, медработник заявил 42-летнему больному, что ему необходимо оплатить процедуру.
Новоуренгойский врач вымогал деньги у пациента за операцию, которая проводится бесплатно. После хирургического вмешательства, которое проводилось по полису ОСАГО, медработник заявил 42-летнему больному, что ему необходимо оплатить процедуру.
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