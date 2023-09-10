Три катера ВСУ с десантом уничтожены у острова Змеиный

Средства ПВО также сбили восемь беспилотников.фото: wikipedia.org/Фотонак--> В ночь на воскресенье российские самолёты уничтожили в районе острова Змеиный в Чёрном море три катера с украинским десантом, сообщает 10 сентября пресс-служба Минобороны.