Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Геннадий Исаков

На ошибках умные люди учатся, только Россия ничему не учится. Оплевали коммунизм, предали всех союзников, подались в капиталисты, а там её ждали как волки барана. Плюют в Россию, кому не лень, а мы отмываемся. Надо обратно всё восстанавливать, понять ошибку, собирать оставшихся союзников, но продолжаем болтаться ни туда, ни обратно, как это в проруби. Это плохо кончится. Очень плохо.