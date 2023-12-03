Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Интересная жизнь с Vera Star В нынешних условиях, россияне уже запутались, кто нам враг, а кто друг.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
На ошибках умные люди учатся, только Россия ничему не учится. Оплевали коммунизм, предали всех союзников, подались в капиталисты, а там её ждали как волки барана. Плюют в Россию, кому не лень, а мы отмываемся. Надо обратно всё восстанавливать, понять ошибку, собирать оставшихся союзников, но продолжаем болтаться ни туда, ни обратно, как это в проруби. Это плохо кончится. Очень плохо.
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11 час.
Александр Рожков
ДОИГРАЛСЯ ФУЙ НА СКРИПКЕ. САМИ ЗНАЕТЕ КТО.
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10 час.
Александр Рожков
Чем гордиться то? Что нет союзников? А вот у СССР были союзники. Но ельцинисты всех союзников предали.
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10 час.

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