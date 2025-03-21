“Видос с интимом”, – рэпер Natan об изменах жене в реалити-шоу

Вокруг рэпера Natan продолжаются шумные дискуссии и споры. Поводом для новых обсуждений стало заявление экс-супруга Гуфа, Айза Долматова, которая обвинила рэпера Natan в том, что он «со всем переспал» на проекте.
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