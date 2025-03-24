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Царьград

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Названа причина смертельного ДТП в Крыму, жертвами которого стали 25 человек

Названа причина смертельного ДТП в Крыму, жертвами которого стали 25 человек

Количество погибших в результате ДТП на трассе Евпатория – Симферополь увеличилось. Причиной аварии водитель автобуса назвал природные условия.

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