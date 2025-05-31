В Смоленской области полицейские и общественник провели профилактическое мероприятие ко Дню защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами Общественного совета при МО МВД России «Вяземский» провели профилактическое мероприятие «Безопасное лето».
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