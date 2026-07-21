Президент Никарагуа Ортега объявил о прекращении выборов в стране

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега в день 47-й годовщины Сандинистской революции заявил, что правительство республики не даст правой оппозиции шанса на реванш, которая спустя десятилетия по-прежнему намерена захватить власть.
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